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Новенький скоро получит дату выхода 3 сезона

Глеб Калюжный продолжает покорять сердца зрителей. Если вы ждали новостей про премьеру 3 сезона сериала «Новенький» под названием «Аттестат зрелости» – присоединяйтесь к обсуждению. Мы как раз выясняем, когда шоу выйдет и что ждет героев в свежих эпизодах.

Съемки уже начались, а это значит что дата выхода 3 сезона «Новенький» состоится 10 августа 2022 года на онлайн сервисе Start, не пропустите! Перейти к расписанию


Сложный путь Глеба Калюжного

Новенький – это подростковая драма с элементами триллера, о дружбе, любви и буллинге – болезненной теме для современного общества. После даты выхода первого сезона картины главный герой картины Максим Плетнёв вместе с мамой переехал в провинциальный город, оставив в прошлом шумную Москву, хорошую школу и друзей. На новом месте дела сразу идут не очень – одноклассники с первого дня начинают травить новенького, не желая принимать его в свой закрытый и, как выяснится позже, полный тайн мирок. После очередных нападок со стороны ребят, Макс пропадает. В процессе поисков вскрывается много неприятных тайн местных жителей.

Второй сезон «Новенького» стал более радостным – в первых же эпизодах Макс нашелся, а значит самое страшное в прошлом. Но вот беда – парень молчит. Родители решают увезти его обратно в Москву и показать специалистам – это помогает. Новенький приходит в себя, высказывает все родителям и просится обратно. В Югорск. Тут его ждет тайна многолетней давности и совместное расследование с подобревшими одноклассниками.

ждем новый сезон на Start

После развязки 2 главы многие гадали, будет ли продолжение. И вот недавно стартовали съемки 3 сезона сериала «Новенький», а значит дату выхода новых серий на Старт, стоит ждать — осенью 2022 года. Как и полагается, сюжет предстоящих выпусков закрутится вокруг тайны, раскрыть которую предстоит уже сплотившимся ребятам – так они смогут получить «аттестат зрелости» и войти во взрослую жизнь.

О сюжете 3 сезона

Как и всегда, даты выхода новых серий 3 сезона ищите в нашем расписании, но если хотите узнать подробности до старта показа, не спешите уходить – рассказываем про сюжет предстоящих эпизодов.

Новенький 3 сезон на Старте этой осенью

С финала второй части «Новенького» прошло полтора года. За это время герои окончили школу и отправились в большое плаванье – уехали из маленького Югорска в поисках себя. Выбрать направление, определиться с будущей профессией и просто покинуть зону комфорта подросткам оказывается нелегко. Особенно тяжело пришлось Лере. Не выдержав тяжести ответственности, она пытается покончить с собой. Новенький и его бывшие одноклассники вынуждены вернуться в город, чтобы понять, что случилось с Лерой. Уже по ходу «расследования» выяснится, что секреты скрывает каждый из 14 персонажей

Смогут ли они открыть шкафы со скелетами и с какими ещё трудностями столкнется новенький — узнаем после даты выхода 3 сезона. А пока строим теории и ждем возвращения в мрачный и полный тайн городок.

График выхода серий 3 сезона

Номер серии Название серии Даты премьер
3×01 10 августа 2022 года
3×02 17 августа 2022
3×03 24 августа 2022
3×04 31 августа 2022
3×05 7 сентября 2022
3×06 14 сентября 2022
3×07 21 сентября 2022
3×08 28 сентября 2022

Трейлер

Расписание сериалов
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