Новенький скоро получит дату выхода 3 сезона

Глеб Калюжный продолжает покорять сердца зрителей. Если вы ждали новостей про премьеру 3 сезона сериала «Новенький» под названием «Аттестат зрелости» – присоединяйтесь к обсуждению. Мы как раз выясняем, когда шоу выйдет и что ждет героев в свежих эпизодах.

Съемки уже начались, а это значит что дата выхода 3 сезона «Новенький» состоится 10 августа 2022 года на онлайн сервисе Start, не пропустите! Перейти к расписанию⇓





Сложный путь Глеба Калюжного

Новенький – это подростковая драма с элементами триллера, о дружбе, любви и буллинге – болезненной теме для современного общества. После даты выхода первого сезона картины главный герой картины Максим Плетнёв вместе с мамой переехал в провинциальный город, оставив в прошлом шумную Москву, хорошую школу и друзей. На новом месте дела сразу идут не очень – одноклассники с первого дня начинают травить новенького, не желая принимать его в свой закрытый и, как выяснится позже, полный тайн мирок. После очередных нападок со стороны ребят, Макс пропадает. В процессе поисков вскрывается много неприятных тайн местных жителей.

Второй сезон «Новенького» стал более радостным – в первых же эпизодах Макс нашелся, а значит самое страшное в прошлом. Но вот беда – парень молчит. Родители решают увезти его обратно в Москву и показать специалистам – это помогает. Новенький приходит в себя, высказывает все родителям и просится обратно. В Югорск. Тут его ждет тайна многолетней давности и совместное расследование с подобревшими одноклассниками.

После развязки 2 главы многие гадали, будет ли продолжение. И вот недавно стартовали съемки 3 сезона сериала «Новенький», а значит дату выхода новых серий на Старт, стоит ждать — осенью 2022 года. Как и полагается, сюжет предстоящих выпусков закрутится вокруг тайны, раскрыть которую предстоит уже сплотившимся ребятам – так они смогут получить «аттестат зрелости» и войти во взрослую жизнь.

О сюжете 3 сезона

Как и всегда, даты выхода новых серий 3 сезона ищите в нашем расписании, но если хотите узнать подробности до старта показа, не спешите уходить – рассказываем про сюжет предстоящих эпизодов.

С финала второй части «Новенького» прошло полтора года. За это время герои окончили школу и отправились в большое плаванье – уехали из маленького Югорска в поисках себя. Выбрать направление, определиться с будущей профессией и просто покинуть зону комфорта подросткам оказывается нелегко. Особенно тяжело пришлось Лере. Не выдержав тяжести ответственности, она пытается покончить с собой. Новенький и его бывшие одноклассники вынуждены вернуться в город, чтобы понять, что случилось с Лерой. Уже по ходу «расследования» выяснится, что секреты скрывает каждый из 14 персонажей

Смогут ли они открыть шкафы со скелетами и с какими ещё трудностями столкнется новенький — узнаем после даты выхода 3 сезона. А пока строим теории и ждем возвращения в мрачный и полный тайн городок.

График выхода серий 3 сезона

Номер серии Название серии Даты премьер 3×01 — 10 августа 2022 года 3×02 — 17 августа 2022 3×03 — 24 августа 2022 3×04 — 31 августа 2022 3×05 — 7 сентября 2022 3×06 — 14 сентября 2022 3×07 — 21 сентября 2022 3×08 — 28 сентября 2022

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